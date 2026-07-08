Brand eines Wohngebäudes in Gering

Nach ersten Meldungen standen Teile eines Gebäudes sowie Bereiche des Gartens in Brand.

Die umliegenden Feuerwehren waren mit über 70 Einsatzkräften vor Ort. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befanden sich keine Personen im Gebäude, sodass niemand verletzt wurde.

Durch das schnelle und koordinierte Eingreifen der Feuerwehr konnte ein größerer Gebäudeschaden verhindert werden. Die Schadenshöhe wird derzeit auf einen mittleren fünfstelligen Euro-Betrag geschätzt.

Die Ermittlungen zur Brandursache werden von der Kriminalpolizei in Mayen aufgenommen und dauern an.



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