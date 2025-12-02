Brand eines Einfamilienhauses mit Verletzten



Nach derzeitigem Stand wurden durch den Brand drei Personen verletzt.

Zur Brandursache und der schwere der Verletzungen kann aktuell keine Aussage getroffen werden.



Es befinden sich aktuell mehrere Feuerwehren, der Rettungsdienst sowie die Polizei Cochem vor Ort.



Weitere Einzelheiten sind noch nicht bekannt. Wir bitten daher derzeit von weiteren Nachfragen abzusehen. Ein ausführlicher Pressebericht folgt.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cochem

Moselstraße 31

56812 Cochem

Telefon: 02671/801-0





Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell