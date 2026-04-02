Anwohner haben das Feuer bemerkt und gemeldet.
Durch die Feuerwehren konnte der Brand schnell gelöscht werden. Die Holzhütte wurde völlig zerstört. Es wurde niemand verletzt.
Die Brandursache steht derzeit nicht fest. Die Schadenshöhe kann derzeit noch nicht beziffert werden.
Im Einsatz war die FFW Eulgem, Kaisersesch und Hambuch.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Cochem
PHK Heiko Steuer
Telefon: 02671 9840
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Brand einer Holzhütte
Anwohner haben das Feuer bemerkt und gemeldet.