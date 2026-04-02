Eulgem
Brand einer Holzhütte
Symbolbild
Symbolbild
Armin Weigel/dpa

Am Donnerstag, 2. April 2026, gegen 00:21 Uhr wurde in Eulgem, In der Pfad, ein Vollbrand einer Hütte hinter einem Haus gemeldet.

Anwohner haben das Feuer bemerkt und gemeldet.
Durch die Feuerwehren konnte der Brand schnell gelöscht werden. Die Holzhütte wurde völlig zerstört. Es wurde niemand verletzt.
Die Brandursache steht derzeit nicht fest. Die Schadenshöhe kann derzeit noch nicht beziffert werden.
Im Einsatz war die FFW Eulgem, Kaisersesch und Hambuch.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cochem
PHK Heiko Steuer
Telefon: 02671 9840


Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

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