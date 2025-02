Brand auf dem Campingplatz

Am Samstagabend, 08.02.2025 gingen bei der Integrierten Leitstelle in Koblenz mehrere Notrufe über einen Brand nahe der L98 bei Landkern ein.

Durch ortskundige Melder konnte der Campingplatz als Brandort benannt werden. Beim Eintreffen der Feuerwehr, der Polizei und des Rettungsdienstes, konnte festgestellt werden, dass ein Gebäude, dass zur Nutzung als Dauercamper umgebaut war, im Vollbrand stand. Den Feuerwehren aus Kaisersesch, Landkern, Greimersburg, Masburg, Cochem, und Lutzerath gelang es, ein Nachbargebäude vor dem übergreifen der Flammen zu schützen. Ein Weiteres wurde in Teilen von den Flammen erfasst.

Das Gebäude in dem der Brand ausbrach brannte vollständig ab.

Verletzt wurde durch den Brand niemand.



Wodurch der Brand ausgebrochen war, müssen weitere Ermittlungen ergeben.



