Bilanz über die Karnevalstage

Alle Events erfreuten sich trotz, teils widriger Wetterverhältnisse, über gute Zuschauer- und Teilnehmerzahlen. Sicherlich kam es auch zur Begehung von Straftaten, die sich im ganzen Dienstbezirk in ihrer Gesamtheit, als überschaubar bezeichnen lassen.



Es kam über die Karnevalstage zu insgesamt 18 Strafanzeigen und 1 Ordnungswidrigkeit im Zusammenhang mit Karnevalsereignissen. Hierbei handelte es sich überwiegend um Körperverletzungsdelikte. Für einen Störer, der einem Platzverweis nicht nachkam und die Beamten noch lauthals beleidigte, endete die Nacht im Gewahrsam. Zudem wurden 2 Diebstähle verzeichnet.



Obwohl im Vorfeld in der Presse Alkoholkontrollen angekündigt waren, verloren 4 Fahrzeugführer wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ihren Führerschein, 1 Fahrer handelte ordnungswidrig, was neben einem hohen Bußgeld ein Fahrverbot nach sich zieht.



In der Gesamtbetrachtung feierten die Menschen einen fast störungsfeien Karneval. Die Präsenz von Polizei, Ordnungsämtern trugen hierzu bei.



