Bad Neuenahr-Ahrweiler
Bilanz nach gezielter Verkehrskontrolle im Dienstgebiet der PI Bad Neuenahr-Ahrweiler
Symbolbild
Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Am Freitag, den 09.10.2026, führte die Polizeiinspektion Bad Neuenahr-Ahrweiler gemeinsam mit der Kontrollgruppe der Polizeidirektion Mayen eine gezielte Schwerpunktkontrolle durch.

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Im Rahmen des Einsatzes wurden eine Vielzahl von Personen und insgesamt 54 Fahrzeuge kontrolliert, um insbesondere die Fahrtüchtigkeit im Straßenverkehr zu überprüfen.
Die Polizei zieht eine erfreuliche Bilanz, da der Großteil der kontrollierten Verkehrsteilnehmer völlig beanstandungsfrei unterwegs war. Dennoch unterstreichen die Feststellungen die Bedeutung regelmäßiger Überprüfungen: Bei drei Fahrzeugführern stellten die Einsatzkräfte den Einfluss von Alkohol bzw. Betäubungsmitteln fest, was die Einleitung entsprechender Straf- und Bußgeldverfahren zur Folge hatte. Zudem wurden elf Gurtverstöße geahndet, ein Fahrzeug wegen erloschener Betriebserlaubnis beanstandet und ein Fahrer festgestellt, der nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war.
Mit dem Ergebnis der Kontrollen zeigt sich die Polizei zufrieden. Um die Sicherheit auf den Straßen nachhaltig zu erhöhen, weist die Dienststelle darauf hin, dass auch weiterhin mit unangekündigten Kontrollen im gesamten Dienstgebiet zu rechnen ist. Die Polizei bittet alle Verkehrsteilnehmer im eigenen Interesse sowie zum Schutz anderer, sich stets an die Verkehrsregeln zu halten und auf die Teilnahme am Straßenverkehr unter Rauschmitteleinfluss konsequent zu verzichten.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Mayen
Polizeiinspektion Bad Neuenahr-Ahrweiler
PK Engelmann

Telefon: 0261-103-57350


Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

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