Bilanz nach gezielter Verkehrskontrolle im Dienstgebiet der PI Bad Neuenahr-Ahrweiler

Im Rahmen des Einsatzes wurden eine Vielzahl von Personen und insgesamt 54 Fahrzeuge kontrolliert, um insbesondere die Fahrtüchtigkeit im Straßenverkehr zu überprüfen.

Die Polizei zieht eine erfreuliche Bilanz, da der Großteil der kontrollierten Verkehrsteilnehmer völlig beanstandungsfrei unterwegs war. Dennoch unterstreichen die Feststellungen die Bedeutung regelmäßiger Überprüfungen: Bei drei Fahrzeugführern stellten die Einsatzkräfte den Einfluss von Alkohol bzw. Betäubungsmitteln fest, was die Einleitung entsprechender Straf- und Bußgeldverfahren zur Folge hatte. Zudem wurden elf Gurtverstöße geahndet, ein Fahrzeug wegen erloschener Betriebserlaubnis beanstandet und ein Fahrer festgestellt, der nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war.

Mit dem Ergebnis der Kontrollen zeigt sich die Polizei zufrieden. Um die Sicherheit auf den Straßen nachhaltig zu erhöhen, weist die Dienststelle darauf hin, dass auch weiterhin mit unangekündigten Kontrollen im gesamten Dienstgebiet zu rechnen ist. Die Polizei bittet alle Verkehrsteilnehmer im eigenen Interesse sowie zum Schutz anderer, sich stets an die Verkehrsregeln zu halten und auf die Teilnahme am Straßenverkehr unter Rauschmitteleinfluss konsequent zu verzichten.



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Polizeiinspektion Bad Neuenahr-Ahrweiler

PK Engelmann



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