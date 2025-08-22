Der 34 jährige Motorradfahrer wurde mit schweren Verletzungen mittels Rettungshubschrauber ins Krankenhaus verbracht. Die 30 jährige PKW-Fahrerin kam mit dem Schrecken davon. Die Abschließende Unfallursache ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht geklärt.
Die L 92 war bis 18 Uhr vollständig gesperrt.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Adenau
Telefon: 02691-925-0
Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell
Bezugnehmend Presseerstmeldung-Verkehrsunfall zwischen PKW UND KRAD von 16:31 Uhr