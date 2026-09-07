Cochem
Bewerbertraining der Polizei Cochem
Symbolbild
Symbolbild
Armin Weigel/dpa

Am Freitag, den 09. Oktober 2026 von 15.00 Uhr bis ca. 18.00 Uhr lädt die Polizeiinspektion Cochem zu einem Bewerbertraining ein.


Es wird allen Teilnehmern die Gelegenheit gegeben, sich gezielt auf das Auswahlverfahren der Polizei Rheinland-Pfalz vorzubereiten, inklusive vollständigem Sporttest.
Zudem werden Hinweise und Tipps zur Vorbereitung gegeben.

Interesse geweckt? Anmeldung bitte unter Angabe des vollständigen Namens, Alter und tel. Erreichbarkeit über E-Mail an: PICochem.einstellungsberatung@polizei.rlp.de

Weitere Informationen sind auch dem beigefügten Flyer zu entnehmen.

Das Einstellungsteam der Polizei Cochem.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cochem
Telefon: 02671/984-0
PICochem.einstellungsberatung@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

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