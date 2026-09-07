Bewerbertraining der Polizei Cochem



Es wird allen Teilnehmern die Gelegenheit gegeben, sich gezielt auf das Auswahlverfahren der Polizei Rheinland-Pfalz vorzubereiten, inklusive vollständigem Sporttest.

Zudem werden Hinweise und Tipps zur Vorbereitung gegeben.



Interesse geweckt? Anmeldung bitte unter Angabe des vollständigen Namens, Alter und tel. Erreichbarkeit über E-Mail an: PICochem.einstellungsberatung@polizei.rlp.de



Weitere Informationen sind auch dem beigefügten Flyer zu entnehmen.



Das Einstellungsteam der Polizei Cochem.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cochem

Telefon: 02671/984-0

PICochem.einstellungsberatung@polizei.rlp.de





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