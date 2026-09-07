Es wird allen Teilnehmern die Gelegenheit gegeben, sich gezielt auf das Auswahlverfahren der Polizei Rheinland-Pfalz vorzubereiten, inklusive vollständigem Sporttest.
Zudem werden Hinweise und Tipps zur Vorbereitung gegeben.
Interesse geweckt? Anmeldung bitte unter Angabe des vollständigen Namens, Alter und tel. Erreichbarkeit über E-Mail an: PICochem.einstellungsberatung@polizei.rlp.de
Weitere Informationen sind auch dem beigefügten Flyer zu entnehmen.
Das Einstellungsteam der Polizei Cochem.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Cochem
Telefon: 02671/984-0
PICochem.einstellungsberatung@polizei.rlp.de
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Bewerbertraining der Polizei Cochem