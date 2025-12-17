Bewerbertraining bei der Polizeiinspektion Cochem

Dort konnten die Schüler bei einem Computertest feststellen, welche Aufgaben sie im Bewerbungsverfahren lösen müssen.
Nach der Vorstellung der Polizeiinspektion sowie der Führungs- und Einsatzmittel der Polizei, folgte der Sporttest im Moselstadion der Stadt Cochem.
Alle Teilnehmer hatten viel Spaß und gaben an, dass dieses Training sie in der Entscheidung bestärkte, sich bei der Polizei Rheinland-Pfalz zu bewerben.
Im neuen Jahr wird die Polizeiinspektion Cochem wieder ein Bewerbungstraining veranstalten.
