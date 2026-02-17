Betrugsversuch durch falsche Bankmitarbeiter

Den potenziellen Opfern wird dabei vorgegaukelt, dass eine unberechtigte Abbuchung von ihrem Bankkonto stattgefunden habe. Die Opfer werden dann aufgefordert ihre Pinnummer anzugeben. Im Anschluss erscheint ein weiterer Täter um die Geldkarte bei den Opfern abzuholen.



Bitte geben Sie keine sensiblen Daten von sich am Telefon Preis! Händigen Sie keine Geldkarten an Unbekannte aus!



Sollten Ihnen im Laufe des heutigen morgens (17.02.2026)im Bereich der Verbandsgemeinde Kaisersesch verdächtige Fahrzeuge oder Personen aufgefallen sein, bittet die Polizei in Cochem Sie um einen Hinweis.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cochem

PHK Winnen



Telefon: 02671-984-0





