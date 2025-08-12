Betrug durch falschen Bankmitarbeiter



Dabei suggerierten die Täter, dass es zu unberechtigten Abbuchungen auf dem Konto gekommen sei und die EC-Karte nicht mehr richtig funktionieren würde.

Durch den Anrufer wurde dann im Telefonat ein weiterer vermeintlicher Bankmitarbeiter angekündigt, der die EC-Karte abholen würde. Kurz darauf erschien der angekündigte Bankmitarbeiter an der Tür und nahm die EC-Karte samt deren PIN in Empfang.

Anschließend hoben die Täter eine größere Menge Bargeld von den Konten der Geschädigten ab bzw. setzten die EC-Karten zu Einkäufen ein.



Die Polizei warnt vor solchen Anrufen. Geldinstitute und Banken führen solche Anrufe nicht durch. Beenden sie das Gespräch und legen sie auf.



