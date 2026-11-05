Betrug durch falsche Bankmitarbeiter; Zeugenaufruf

Sie erhielt einen Anruf von einem angeblichen Bankmitarbeiter, der ihr von verdächtigen Aktivitäten auf ihrem Bankkonto berichtete. Die Seniorin schenkte dem Anrufer Glauben und übergab eine angeblich gehackte Bankkarte an eine Abholerin an der Haustür. Mit der Karte wurde anschließend Geld vom Konto der Geschädigten abgehoben.



Die Abholerin wird wie folgt beschrieben:

-weiblich, südländischer Phänotyp

-ca. 18-20 Jahre alt

-ca. 165 cm groß

-schwarze, gelockte Haare

-dunkel gekleidet



Die Polizei bittet Zeugenhinweise aus der Bevölkerung zur Abholerin sowie zur Frage, ob verdächtige Fahrzeuge zum genannten Zeitpunkt im Brühlsweg oder in den umliegenden Straßen aufgefallen sind.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Remagen

PHK Floeth



Telefon: 02642-93820



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