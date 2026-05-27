Betrug durch angebliche Sparkassenmitarbeiter

Angebliche Sparkassenmitarbeitende meldeten sich telefonisch bei älteren Menschen und gaben an, dass es auf dem Konto zu einer Fehlbuchung gekommen sei. Man benötige nun die EC-Karte mit PIN und würde jemanden von der Sparkasse vorbeischicken, um diese abzuholen. In einem Fall hatten die bisher unbekannten Täter erfolgt, erlangten die Karte und konnten so 1000 Euro Bargeld am EC-Automaten abheben.

Die Polizei bittet darum, niemals die EC-Karte fremden Menschen herauszugeben. Bankmitarbeiter holen diese niemals bei ihnen zu Hause ab!



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Polizeiinspektion Adenau

F. Neuerburg, PHK

Telefon: 02691 925-0





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