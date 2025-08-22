Betrügerische Anrufe im Bereich Büchel

Die Anrufer geben sich als Polizeibeamte aus und warnen vor Einbrechern. Es sollen Fenster und Türen geschlossen bleiben. Im weiteren Verlauf des Gespräches versuchen die falschen Polizeibeamten herauszufinden, ob im Haus oder der Wohnung Bargeld und Wertgegenstände aufbewahrt werden. Durch eine geschickte Gesprächsführung sollen die gutgläubigen Wohnungsinhaber zur Übergabe der Werte an die falschen Polizeibeamten überredet werden.

Wenn sie einen solchen Anruf erhalten, legen sie direkt auf und beenden das Gespräch. Geben sie keine Auskünfte zu ihren Vermögensverhältnissen.

Lassen sie sich auch nicht durch die Nummernanzeige auf dem Telefon täuschen, auch diese werden immer durch diese Tätergruppen manipuliert.

Seien sie immer kritisch, wenn sie von Unbekannten angerufen werden.

Sobald ihnen etwas seltsam vorkommt, beenden sie das Gespräch.

Sprechen sie auch in der Familie und in der Nachbarschaft über diese Anrufe, damit auch Andere vor solchen Betrugsmaschen gewarnt werden.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Mayen

Polizeiinspektion Cochem

R. Hausmann, EPHK



Telefon: 02671- 9840





Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell