Kaisersesch
Betrüger gefasst und in Haft
Symbolbild

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dpa

Am Dienstagvormittag, 01.09.2026, ging bei einem 74-Jährigen Geschädigten aus Kaisersesch ein Anruf eines vermeintlichen Polizeibeamten ein.

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Hierbei wurde dem Geschädigten vorgetäuscht, dass es in der Nähe seiner Wohnanschrift zu einer Festnahme von Einbrechern gekommen sei.

Bei den Einbrechern sei eine Liste aufgefunden worden, auf der auch der Name des Geschädigten stehe. Der Geschädigte wurde daraufhin aufgefordert seine Wertgegenstände im Haus zusammenzusuchen, um sie einem vermeintlichen Polizisten zu übergeben. Dieser solle die Wertgegenstände dann überprüfen. Dem Geschädigten gelang es durch gutes Geschick, die echte Polizei zu verständigen, während er mit den Tätern telefonierte. Hierdurch konnte die Kriminalinspektion Mayen den vermeintlichen Polizeibeamten bei der Übergabe der Wertgegenstände festnehmen.

Der 32-Jährige Festgenommene wurde am Folgetag dem Haftrichter beim Amtsgericht in Koblenz vorgeführt und ging in Haft.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Mayen
Kriminalinspektion Mayen
Hahnengasse 11
56727 Mayen

Telefon: 02651-801-302
kimayen@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

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