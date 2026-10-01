Die Beiden PKW befuhren die Bundesstraße aus Mayen kommend in Richtung Mendig. In Höhe der Anschlussstelle Mayen-Hausen hatte sich ein Stau gebildet, so dass die Fahrzeuge bis zum Stillstand abbremsten mussten.
Die PKW-Fahrerin bemerkte dies vermutlich zu spät und fuhr dem vorausfahrenden PKW auf.
Durch den auslösenden Airbag wurde die Fahrerin leicht an der Hand verletzt.
Ihr PKW war derart beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste.
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PHK Lars Brummer
Tel. 02651-801211
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Bei Verkehrsunfall verletzt...