Bankautomaten aufgebrochen und Bargeld entwendet.

Rieden (ots) -



In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 03.10.-04.10.2026,kam es gegen 02:00 Uhr zu einem Einbruchsdiebstahl in das Gebäude der VR Bank RheinAhrEifel sowie der Sparkasse in der Brohltalstraße in Rieden.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zutritt zum Gebäude, manipulierten den Geldausgabeautomaten und entwendeten Bargeld.

Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen in dem Bereich gemacht haben, werden gebeten sich mit der Kriminalinspektion Mayen unter 02651/801-302 oder per E-Mail

KIMayen@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. Wir bitten um Verständnis, dass wir im Moment zu Tatbegehung, auch auf Nachfrage keine weiteren Angaben machen können, um einen Ermittlungserfolg nicht zu gefährden.



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