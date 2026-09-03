Der bislang unbekannte Täter verschaffte sich gewaltsam Zugang zur Kassenbox des Verkaufsautomaten und entwendete die Einnahmen.
Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, möchten sich bitte bei der Polizei Mayen melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Mayen
Telefon: 02651-801-0
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Automatenaufbruch
Der bislang unbekannte Täter verschaffte sich gewaltsam Zugang zur Kassenbox des Verkaufsautomaten und entwendete die Einnahmen.