Automatenaufbruch

Wie der Polizei Mayen gestern angezeigt wurde, kam es in der Nacht vom 31.08.2026, gegen 04:00 Uhr, zu dem Aufbruch eines Metzgereiautomaten.

Der bislang unbekannte Täter verschaffte sich gewaltsam Zugang zur Kassenbox des Verkaufsautomaten und entwendete die Einnahmen.



Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, möchten sich bitte bei der Polizei Mayen melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Mayen



Telefon: 02651-801-0





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