Auftreten falscher Polizeibeamter

Eine der Personen klingelte an der Haustür einer Anwohnerin und gab sich als Kriminalbeamter aus, der im Auftrag eines Oberstaatsanwaltes, den er angeblich am Mobiltelefon habe, vorspreche. Dieser solle mit entsprechendem Auftrag, Lichtbilder der Wertsachen der Anwohnerin fertigen. Als die besonnene Frau den Sachverhalt in Frage stellte und ihren Mann hinzurief, flüchtete die Person. Diese konnte später in Begleitung einer weiteren Person in der Ortslage gesehen werden. Die beiden Verdächtigen wurden als sehr jung, fast jugendlich, mit südländischem Aussehen sowie komplett schwarzer Bekleidung beschrieben. Die Polizei bittet in der Sache um entsprechende Zeugenhinweise. In diesem Zusammenhang wird nochmals auf die bereits bekannte Betrugsmasche des falschen Polizeibeamten hingewiesen.



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