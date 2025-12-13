Aufgebrochene/ beschädigte Fahrzeuge in Mayen-Alzheim – Zeugenaufruf

In der Zeit von Freitag, 12.12.2025, 18.00 Uhr, bis Samstag, 13.12.2025, 11.00 Uhr, wurden in der Ortslage Mayen-Alzheim insgesamt drei Fahrzeuge durch bislang unbekannte Täter beschädigt.

An allen Fahrzeugen wurden jeweils die Seitenscheiben eingeschlagen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde in keinem Fall etwas aus den jeweiligen Fahrzeuginnenräumen entwendet. An den Tatörtlichkeiten konnten Spuren gesichert werden, die Tätern zuzuordnen sind.

Die Polizei Mayen hat diesbezüglich die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, sich bei der Polizei in Mayen zu melden.



