Auffahrunfall - mehrere Fahrzeuge beteiligt

Gegen 12:42 Uhr befuhr ein LKW die L98 in Richtung Landkern. Aufgrund des Gegenverkehrs musste dieser abbremsen. Ein hinter ihm fahrender PKW fuhr ungebremst auf das Heck des LKWs auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der PKW nach hinten abgewiesen und rollte rückwärts gegen einen bereits dahinterstehenden PKW. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden. Ein PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Eine Person wurde mittels Rettungsdienstes zwecks Abklärung ins Krankenhaus Cochem verbracht. Die Fahrbahn war für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme zunächst vollgesperrt und konnte anschließend auf einer Fahrspur freigegeben werden. Im Einsatz war die Feuerwehr Cochem, das DRK, die Straßenmeisterei Cochem, ein Abschleppdienst sowie die Polizei Cochem.



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