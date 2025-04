Aufbruch eines PKW und versuchter Diebstahl aus PKW

An dem in der Bahnhofstraße am Fahrbahnrand geparkten Opel Meriva wurde eine Seitenscheibe eingeschlagen und eine im Fußraum befindliche Handtasche entwendet.



Ebenfalls in dieser Nacht versuchte ein bislang unbekannter Täter, Gegenstände aus einem auf einem Privatgrundstück in der Ziemesgartenstraße im Ortsteil Beller geparkten VW Passat zu entwenden. Hier bleib es jedoch beim erfolglosen Versuch.



Die Polizei Bad Neuenahr-Ahrweiler sucht Zeugen, die möglicherweise Hinweise auf den oder die Täter geben können. Weiterhin werden die Anwohner der genannten Straßen darum gebeten, ihre gegebenenfalls vorhandenen Videoüberwachungsanlagen zu überprüfen, ob dort in der Tatnacht möglicherweise Aufnahmen einer vermutlich männlichen Person, mit einer hellen Kapuzenjacke bekleidet, aufgenommen wurden.



Zeugen melden sich bitte unter der Telefonnummer 02641/9740 bei der PI Bad Neuenahr-Ahrweiler.



