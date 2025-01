Anrufe von falschen Polizeibeamten

Aktuell in der Ortslage Monreal in der VG Vordereifel.

Die falschen Polizeibeamten geben am Telefon an, dass ein Raub oder Einbruch bevorstehe und auch schon Täter gefasst sind.

Diese Angaben stimmen nicht. Auch ruft die Polizei nicht an und möchte wissen, ob sich Wertgegenstände zu Hause befinden. Bitte beenden Sie solche Telefonate und informieren Sie die örtliche Polizeiinspektion in Mayen unter der 02651/8010.



