Cochem
Anrufe von falschen Polizeibeamten bei Anwohnern von Cochem
In Polizei-Westen gekleidete Polizisten
Symbolbild
Silas Stein/dpa. Silas Stein/dpa/Archivbild

Am Montagnachmittag, den 10.08.2026, gingen bei der Polizeiinspektion Cochem mehrere Meldungen über falsche Polizeibeamte ein.

Lesezeit 1 Minute

Mehrere Anwohner der Stadt Cochem waren von Betrügern angerufen worden. In allen Fällen gab sich der Anrufer als "Herr Baumann" von der Polizei Cochem aus. Die Betrüger berichteten bei den angerufenen Bürgern von angeblichen Einbrüchen in Cochem, vor welchen man sich schützen müsse. Teilweise wurden dann die finanziellen Umstände der Bürger erfragt - beispielsweise Informationen zu Bankschließfächern und Vermögen.

Allen Angerufenen wird empfohlen, keinerlei persönliche Informationen preiszugeben und die Telefonate sofort zu beenden. Die echte Polizei erfragt keine Herausgabe von Passwörtern und keine Informationen zu Aufbewahrungsorten von Schmuck am Telefon.

Bei Rückfragen können sich Betroffene jederzeit bei der Polizeiinspektion Cochem melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Mayen

Telefon: 02651-801-0


Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren