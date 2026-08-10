Anrufe von falschen Polizeibeamten bei Anwohnern von Cochem

Mehrere Anwohner der Stadt Cochem waren von Betrügern angerufen worden. In allen Fällen gab sich der Anrufer als "Herr Baumann" von der Polizei Cochem aus. Die Betrüger berichteten bei den angerufenen Bürgern von angeblichen Einbrüchen in Cochem, vor welchen man sich schützen müsse. Teilweise wurden dann die finanziellen Umstände der Bürger erfragt - beispielsweise Informationen zu Bankschließfächern und Vermögen.



Allen Angerufenen wird empfohlen, keinerlei persönliche Informationen preiszugeben und die Telefonate sofort zu beenden. Die echte Polizei erfragt keine Herausgabe von Passwörtern und keine Informationen zu Aufbewahrungsorten von Schmuck am Telefon.



Bei Rückfragen können sich Betroffene jederzeit bei der Polizeiinspektion Cochem melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Mayen



Telefon: 02651-801-0





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