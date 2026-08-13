Cochem
Anrufe von falschen Polizeibeamten bei Anwohnern im Bereich Cochem
Symbolbild
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Carsten Rehder/dpa

Am Donnerstagmittag, den 13.08.2026 gingen bei hiesiger Polizeidienststelle vermehrt Meldungen über Anrufe von falschen Polizeibeamten ein.


Demnach wurde unter der Legende von schweren Verkehrsunfällen auf betrügerische Weise versucht, an finanzielle Informationen zu gelangen.
In den meisten Fällen gab sich der Anrufer als "Polizeibeamter Becker" der Polizeiinspektion Cochem aus.

Es wird seitens der hiesigen Polizeidienststelle empfohlen, keinerlei persönliche Informationen preiszugeben und das Telefongespräch zu beenden.
Weiterhin gilt anzumerken, dass seitens der Polizei niemals Passwörter oder vertrauliche finanzielle Informationen erfragt werden.

Bei Rückfragen können sich Betroffene jederzeit bei der Polizeiinspektion Cochem melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Mayen
Polizeiinspektion Cochem
Moselstraße 31
56812 Cochem

Telefon: 02671 9840

Ulmer, PK


Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

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