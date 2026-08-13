Demnach wurde unter der Legende von schweren Verkehrsunfällen auf betrügerische Weise versucht, an finanzielle Informationen zu gelangen.
In den meisten Fällen gab sich der Anrufer als "Polizeibeamter Becker" der Polizeiinspektion Cochem aus.
Es wird seitens der hiesigen Polizeidienststelle empfohlen, keinerlei persönliche Informationen preiszugeben und das Telefongespräch zu beenden.
Weiterhin gilt anzumerken, dass seitens der Polizei niemals Passwörter oder vertrauliche finanzielle Informationen erfragt werden.
Bei Rückfragen können sich Betroffene jederzeit bei der Polizeiinspektion Cochem melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Mayen
Polizeiinspektion Cochem
Moselstraße 31
56812 Cochem
Telefon: 02671 9840
Ulmer, PK
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Anrufe von falschen Polizeibeamten bei Anwohnern im Bereich Cochem