Anrufe von falschen Polizeibeamten bei Anwohnern im Bereich Cochem



Demnach wurde unter der Legende von schweren Verkehrsunfällen auf betrügerische Weise versucht, an finanzielle Informationen zu gelangen.

In den meisten Fällen gab sich der Anrufer als "Polizeibeamter Becker" der Polizeiinspektion Cochem aus.



Es wird seitens der hiesigen Polizeidienststelle empfohlen, keinerlei persönliche Informationen preiszugeben und das Telefongespräch zu beenden.

Weiterhin gilt anzumerken, dass seitens der Polizei niemals Passwörter oder vertrauliche finanzielle Informationen erfragt werden.



Bei Rückfragen können sich Betroffene jederzeit bei der Polizeiinspektion Cochem melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Mayen

Polizeiinspektion Cochem

Moselstraße 31

56812 Cochem



Telefon: 02671 9840



Ulmer, PK





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