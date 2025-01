Anruf von falschen Polizeibeamten

Die angeblichen Beamten schilderten, dass es in der Nachbarschaft zu mehreren Einbrüchen in Wohnhäusern gekommen sei und fragten bei den Gesprächsteilnehmern nach Wertgegenständen, die sie in ihrem Haus aufbewahren.

Es handelte sich bei den Anrufern definitiv nicht um Polizeibeamte. Gehen sie bei solchen Telefonaten nicht weiter auf das Gespräch ein und beenden sie dieses umgehend, nachdem sie eine eventuell angezeigte Telefonnummer notiert haben. Im Anschluss setzen sie sich bitte mit der Polizeiinspektion Adenau in Verbindung.



Polizeiinspektion Adenau

F. Neuerburg, PHK



Telefon: 02691 925-0





