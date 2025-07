Alleinunfall, Motorradfahrer verletzt

In einer Linkskurve verliert er die Kontrolle über sein Vehikel und rutscht weg. Der Motorradfahrer blieb mit dem Bein an der Schutzleitplanke hängen und verletzte sich am Unterschenkel. Der Fahrer wurde in ein Krankenhaus verbracht. Das Motorrad wurde erheblich beschädigt.

Im Einsatz war das DRK, die Polizei Cochem sowie die SM Alf.



