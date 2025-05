Alleinunfall Motorradfahrer verletzt

Am Freitag, 2. Mai 2025, 18:50 Uhr hat sich ein 22 Jahre alter Motorradfahrer auf der Bundesstraße 259 im Bereich Cochem verletzt.

Er stürzte aus bisher ungeklärter Ursache ausgangs einer Rechtskurve in Fahrtrichtung Faid und rutschte über eine Wiese. Der Kradfahrer aus Bayern wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus zu weiteren Untersuchung verbracht. Das Motorrad wurde sturzbedingt beschädigt und durch einen Abschleppdienst aufgeladen.

Im Einsatz war das DRK, ein Notarzt sowie die Polizei Cochem. Die Fahrbahn musste nicht vollgesperrt werden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cochem

PHK Heiko Steuer



Telefon: 02671 9840





Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell