Weiler/Gevenich
Alleinunfall, Fahrerin leicht verletzt
Symbolbild

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dpa

Am Dienstag, 29. September 2026, gegen 12:22 Uhr befuhr eine 60 Jahre alte Frau aus der VG Ulmen die L16 aus Richtung Lutzerath in Richtung Gevenich.

Aus bisher ungeklärter Ursache kam sie in Höhe Weiler nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der dortigen Schutzleitplanke. Die Fahrzeugführerin erlitt Prellungen und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Im Einsatz waren umliegende Feuerwehren, die Straßenmeisterei Alf, das DRK, ein Abschleppdienst sowie die Polizei Cochem.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cochem
PHK Heiko Steuer

Telefon: 02671 9840


Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

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