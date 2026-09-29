Alleinunfall, Fahrerin leicht verletzt

Aus bisher ungeklärter Ursache kam sie in Höhe Weiler nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der dortigen Schutzleitplanke. Die Fahrzeugführerin erlitt Prellungen und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Im Einsatz waren umliegende Feuerwehren, die Straßenmeisterei Alf, das DRK, ein Abschleppdienst sowie die Polizei Cochem.



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Polizeiinspektion Cochem

PHK Heiko Steuer



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