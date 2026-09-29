Aus bisher ungeklärter Ursache kam sie in Höhe Weiler nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der dortigen Schutzleitplanke. Die Fahrzeugführerin erlitt Prellungen und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Im Einsatz waren umliegende Feuerwehren, die Straßenmeisterei Alf, das DRK, ein Abschleppdienst sowie die Polizei Cochem.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Cochem
PHK Heiko Steuer
Telefon: 02671 9840
Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell
Alleinunfall, Fahrerin leicht verletzt
Aus bisher ungeklärter Ursache kam sie in Höhe Weiler nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der dortigen Schutzleitplanke. Die Fahrzeugführerin erlitt Prellungen und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Im Einsatz waren umliegende Feuerwehren, die Straßenmeisterei Alf, das DRK, ein Abschleppdienst sowie die Polizei Cochem.