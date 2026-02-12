Cochem
Alkoholkontrollen an Weiberdonnerstag
Symbolbild
dpa

An Weiberdonnerstag, 12. Februar 2026, führte die Polizei Cochem zwischen 13:00 Uhr und 16:00 Uhr Verkehrskontrollen durch.


Es wurden 4 Fahrzeugführer mit Handy am Steuer festgestellt und entsprechende Anzeigen gefertigt.
Darüber hinaus entsprach ein Fahrzeug aufgrund technischer Mängel nicht den Vorschriften, sodass die Weiterfahrt untersagt wurde.
Erfreulicherweise konnten keine Verstöße hinsichtlich Alkohol und Drogen konstatiert werden.
Weitere Kontrollen werden folgen.
Die Polizei Cochem wünscht gute Fahrt und eine schöne Karnevalszeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cochem
PHK Steuer
Telefon: 02671-984-0


Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren