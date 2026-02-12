Alkoholkontrollen an Weiberdonnerstag



Es wurden 4 Fahrzeugführer mit Handy am Steuer festgestellt und entsprechende Anzeigen gefertigt.

Darüber hinaus entsprach ein Fahrzeug aufgrund technischer Mängel nicht den Vorschriften, sodass die Weiterfahrt untersagt wurde.

Erfreulicherweise konnten keine Verstöße hinsichtlich Alkohol und Drogen konstatiert werden.

Weitere Kontrollen werden folgen.

Die Polizei Cochem wünscht gute Fahrt und eine schöne Karnevalszeit.



