Aktueller Brand in Brohl

Vor Ort kommt es aufgrund des Feuers zu einer starken Rauchentwicklung.

Nach derzeitigem Stand sind keine Personen im Gebäude.

Polizei und Feuerwehr sind im Einsatz. Aufgrund der Löscharbeiten kann es innerorts vereinzelt zu Verkehrsbehinderungen kommen.



