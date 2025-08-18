Aktueller Brand in Brohl

Brohl
Aktueller Brand Derzeit steht eine Scheune mit Nebengebäude in Brohl in Vollbrand.

Vor Ort kommt es aufgrund des Feuers zu einer starken Rauchentwicklung.
Nach derzeitigem Stand sind keine Personen im Gebäude.
Polizei und Feuerwehr sind im Einsatz. Aufgrund der Löscharbeiten kann es innerorts vereinzelt zu Verkehrsbehinderungen kommen.

Wir bitten von Presseanfragen abzusehen, es wird nachberichtet

