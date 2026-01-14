Aktuelle Serie von Call- Center- Betrug



In den meisten Fällen gibt der oder die Anruferin oder Anrufer vor von der Polizei zu sein und dass es in der Nachbarschaft einen Einbruch gegeben hat. Anschließend wird erwähnt das die Anschrift des Angerufenen auf einem Zettel der Tatverdächtigen vorgefunden wurde.

Es wird danach nach Wertsachen etc. gefragt.

Beantworten sie keine Fragen zu Wertsachen, Kontodaten oder anderen Persönliche Informationen. Beenden sie solche Gespräche direkt.

Falls sie einen Kontakt mit der Polizei wünschen, suchen sie sich die Telefonnummer selbst aus dem Telefonbuch oder dem Internet.

Solche Anrufe erfolgen meist aus dem Ausland, die angezeigten Rufnummern sind gefälscht.



Polizeidirektion Mayen

Polizeiinspektion Cochem



R. Hausmann, EPHK



Telefon: 02671-9840





Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell