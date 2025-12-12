Aktion: "Helfende Hände schlägt man nicht"! Weihnachtsbaumschmückaktion bei der Polizei Cochem - einmal anders

", geschmückt.



In den Gruppenstunden der Organisationen wurde in den vergangenen Wochen fleißig gebastelt.



Bianca Schuhmacher von der Polizei Cochem begrüßte alle und bedankte sich bei den jungen Mitgliedern der Feuerwehr, des Jugend-DRK und des Jugend-THW, dass sie Zeit aufbringen, um anderen Leuten in ihrer Freizeit zu helfen.



Auch sie merken in ihren Organisationen, dass der Respekt aus der Bevölkerung nicht immer vorhanden ist.



Sie bitten mit dieser Aktion um mehr Respekt gegenüber der "Blaulicht-Familie".



Die Organisatorinnen der Aktion haben beschlossen diese zu wiederholen und im nächsten Jahr den Weihnachtsbaum der Feuerwehr, des DRK oder des THW zu schmücken.

Die Zusage der Jugendgruppen für deren Unterstützung haben sie bereits eingeholt.



Der Weihnachtsbaum kann von jedermann im Foyer der Polizei Cochem bestaunt werden.



