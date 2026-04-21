Mayen
Achtung vermehrt Anrufe falscher Polizeibeamter im Raum Mayen!!!
Symbolbild
Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Zur Zeit kommt es gehäuft zu Anrufen sogenannter falscher Polizeibeamter, die angeben, von der Polizei in Mayen anzurufen.

Es wird vorgegeben, dass in der Nachbarschaft ein Einsatz stattfand und man Einbrecher festgenommen habe.
Die Polizei in Mayen führt zur Zeit keine solcher Anrufe durch und wird auch niemanden auffordern, sein Hab und Gut an die Polizei zu übergeben, damit dies vor Einbrechern "sicher" sei.

Bitte in solchen Fällen das Gespräch sofort beenden und auflegen!!!

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Mayen

Telefon: 02651-801-0


Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren