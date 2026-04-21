Achtung vermehrt Anrufe falscher Polizeibeamter im Raum Mayen!!!

Es wird vorgegeben, dass in der Nachbarschaft ein Einsatz stattfand und man Einbrecher festgenommen habe.

Die Polizei in Mayen führt zur Zeit keine solcher Anrufe durch und wird auch niemanden auffordern, sein Hab und Gut an die Polizei zu übergeben, damit dies vor Einbrechern "sicher" sei.



Bitte in solchen Fällen das Gespräch sofort beenden und auflegen!!!



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Mayen



Telefon: 02651-801-0





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