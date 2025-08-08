Während dem Telefonat klingelte ein Täter an der Haustür, um die EC-Karte entgegenzunehmen.
Die Polizei weist darauf hin, keine persönlichen Daten oder Zugangsdaten am Telefon preiszugeben und bei verdächtigen Anrufen sofort aufzulegen.
Achtung Betrüger: vermeintliche Bankmitarbeiter
