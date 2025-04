Abschlussmeldung Wohnhausbrand Sinzig

Bezugnehmend auf die Presseerstmeldung vom 13.04.2025 um 17:15 Uhr wird folgendes ergänzt: Am Sonntag, den 13.04.2025 gegen 16:57 Uhr, wurde hiesige Dienststelle über einen Wohnhausbrand in der Barbarossastraße in Sinzig in Kenntnis gesetzt.