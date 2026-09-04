Ulmen
Abschlussmeldung: Verkehrsunfall mit Personenschaden
Symbolbild
Friso Gentsch/dpa

Am Freitag, den 04.09.2026 kam es gegen 00:10 Uhr im Einmündungsbereich der B259 / K2 im Bereich der Ortslage 56766 Ulmen zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen zwei Personenkraftwagen.

Lesezeit 1 Minute



Nach derzeitigem Sachstand befuhr ein PKW - Fahrer die B259 von Ulmen in Fahrtrichtung Auderath.
Ein weiterer PKW - Fahrer befand sich auf der K2 im Einmündungsbereich zur B259 und beabsichtigte es, nach links auf die B259 Einzufahren.

Im Einmündungsbereich kam es aufgrund einer Vorfahrtsmissachtung sodann zum Zusammenstoß beider PKW.

Durch das Unfallgeschehen wurden insgesamt 6 Personen - zum Teil schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich - verletzt und in umliegende Krankenhäuser eingeliefert.

Es waren Kräfte des Rettungsdienstes, der örtlichen Feuerwehr und der Polizei im Einsatz. Zeitweise kam es zur Vollsperrung
der B259 im Bereich der Unfallstelle.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Mayen
Polizeiinspektion Cochem
Moselstraße 31
56812 Cochem

Ulmer, PK

Telefon: 02671 - 9840


Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

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