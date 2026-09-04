Abschlussmeldung: Verkehrsunfall mit Personenschaden





Nach derzeitigem Sachstand befuhr ein PKW - Fahrer die B259 von Ulmen in Fahrtrichtung Auderath.

Ein weiterer PKW - Fahrer befand sich auf der K2 im Einmündungsbereich zur B259 und beabsichtigte es, nach links auf die B259 Einzufahren.



Im Einmündungsbereich kam es aufgrund einer Vorfahrtsmissachtung sodann zum Zusammenstoß beider PKW.



Durch das Unfallgeschehen wurden insgesamt 6 Personen - zum Teil schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich - verletzt und in umliegende Krankenhäuser eingeliefert.



Es waren Kräfte des Rettungsdienstes, der örtlichen Feuerwehr und der Polizei im Einsatz. Zeitweise kam es zur Vollsperrung

der B259 im Bereich der Unfallstelle.



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