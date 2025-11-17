Abschlussmeldung, Verkehrsunfall B 412 zwischen Waldorf und Niederzissen

Zur Unfallzeit befuhr eine 69-jährige Fahrzeugführerin aus dem Kreis Ahrweiler mit ihrem Pkw die Waldorfer Straße in Richtung B 412 und beabsichtigte hier, nach links abzubiegen. Zeitgleich befuhr ein 43-jähriger Fahrzeugführer, ebenfalls aus dem Kreis Ahrweiler, die B 412 in Fahrtrichtung Burgbrohl. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge, wobei ein Fahrzeug durch die Wucht des Zusammenpralls seitlich in einen Graben rutschte.

Insgesamt wurden in den beiden Fahrzeugen drei Personen verletzt, davon zwei leicht und eine eher schwer. Alle wurden mittels Rettungsdienst in Krankenhäuser transportiert. Im Rahmen der Rettung, der Unfallaufnahme und der anschließenden Bergung der Fahrzeuge musste der Bereich der Unfallstelle mehrfach kurzfristig gesperrt werden. Ansonsten leiteten Polizeibeamte vor Ort den Verkehr an der Unfallstelle vorbei, eine Verkehrswarnmeldung war eingestellt.

An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden.



