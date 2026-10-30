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Abschlussmeldung - Verkehrsunfall auf der B412
Symbolbild
dpa

Am heutigen Morgen gegen 06:45 Uhr ereignete sich auf der B412 zwischen der Anschlussstelle Wehr und Rieden ein Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Lkw und zweier Pkw.

Lesezeit 1 Minute


Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein Pkw die B412 von der Anschlussstelle Wehr kommend in Fahrtrichtung Kempenich. Dabei kam das Fahrzeug nach links von seiner Fahrspur ab und kollidierte mit einem entgegenkommenden Lkw (Sattelkipper).
Infolge der Kollision kam es am Lkw zu einem Reifenplatzer am linken Vorderrad. Der Fahrer verlor daraufhin die Kontrolle über das Fahrzeug, welches nach links von der Fahrbahn abkam, eine Böschung hinunterfuhr und schließlich auf der Seite zum Liegen kam.
Der unfallverursachende Pkw kollidierte in der Folge zudem mit einem weiteren Pkw.
Nach aktuellem Ermittlungsstand wurden die Unfallbeteiligten lediglich leicht verletzt.
Der entstandene Sachschaden wird auf einen niedrigen sechsstelligen Betrag geschätzt.
Die Bergungsarbeiten gestalten sich aufwendig und werden voraussichtlich noch mehrere Stunden in Anspruch nehmen. Zur Bergung des umgestürzten Lkw ist unter anderem ein Kran im Einsatz. Die B412 bleibt daher im betroffenen Streckenabschnitt weiterhin voll gesperrt.
Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Mayen
Telefon: 02651-801-0


Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

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