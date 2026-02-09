53505 Kalenborn - Presseerstmeldung Wohnhausbrand

Der Polizeiinspektion Bad Neuenahr-Ahrweiler wurde gegen 07:40 Uhr ein Wohnhausbrand in der Hilberather Straße, in 53505 Kalenborn, mitgeteilt.

Die Feuerwehr, der Rettungsdienst und die Polizei befinden sich im Einsatz. Es wird gebeten von Presseanfragen abzusehen, es wird nachberichtet.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bad Neuenahr-Ahrweiler

Telefon: 0261-10357350

E. Platz, PHK





Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell