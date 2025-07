33-Jähriger stirbt nach Frontalzusammenstoß

Am Freitagabend, den 25.07.2025, gegen 20:16 Uhr, befuhr ein 37-jähriger Brite mit seinem BMW 135i, die B 257 von der Ortschaft Quiddelbach kommend in Fahrtrichtung Nürburgring.

Zur selben Zeit befuhr ein 27-jähriger französischer Staatbürger mit seinem Ford Fiesta die B 257 in entgegengesetzter Fahrtrichtung.

In einer Linkskurve fuhr der BMW-Fahrer zu weit links, geriet auf die Gegenfahrbahn und stieß frontal mit dem Ford Fiesta zusammen.

Durch den massiven Zusammenstoß erlitten die beiden Briten im BMW und 4 französische Staatsbürger im Ford Fiesta schwere Verletzungen. Ein Insasse aus dem Ford Fiesta erlag wenig später in einem Krankenhaus seinen Verletzungen.

An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden.



Die B 257 musste für die Dauer der Unfallaufnahme zwischen Adenau und Potsdamer Platz gesperrt werden.



