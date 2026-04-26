2 Verkehrsunfälle mit Personenschaden in Ochtendung

Vor Ort stellte sich heraus, dass der unfallverursachende Fahrradfahrer die Bahnhofstraße in Richtung Oberpfortstraße befuhr. Der Fahrradfahrer geriet schließlich auf die Gegenfahrbahn und stieß gegen zwei entgegenkommende Fahrradfahrer. Durch den Zusammenstoß wurden alle drei Beteiligten Fahrradfahrer verletzt und durch den vor Ort befindlichen Rettungsdienst versorgt.

Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte festgestellt werden, dass der unfallverursachende Fahrradfahrer unter dem Einfluss von Alkohol stand. Entsprechende Maßnahmen wurden im Nachgang durch die Polizei Mayen durchgeführt.



Noch während dieser Unfallaufnahme ging auf der Polizei in Mayen eine weitere Meldung über einen Verkehrsunfall mit Personenschaden unter Beteiligung eines Kindes in Ochtendung ein. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen befuhr das 10-Jährige Kind mit seinem Fahrrad den linken Gehweg der Straße "Dümmelsweg" von der Bahnhofstraße kommend in Fahrtrichtung Wingertsweg. Der weitere unfallbeteiligte PKW-Fahrer befuhr mit seinem PKW den Dümmelsweg in entgegengesetzter Fahrtrichtung. Vermutlich beabsichtigte das Kind die Fahrbahn zu queren und stieß hierbei gegen den entgegenkommend PKW. Das Kind wurde hierdurch leicht verletzt und durch den vor Ort befindlichen Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.



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