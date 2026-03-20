Remagen
11-jähriger Schüler auf dem Fahrrad durch unbekannten PKW zum Sturz gebracht
Symbolbild
Symbolbild.
dpa

Der 11-jährige Schüler befuhr am 20.03.2026 zwischen 07:40 Uhr und 07:50 Uhr mit seinem Fahrrad die L 82 (Alte B9) von Sinzig nach Remagen.

Er war auf dem Weg zu seiner Schule in Remagen. Der Fahrradfahrer wurde durch einen weißen PKW überholt und seitlich touchiert. Der Schüler verlor die Kontrolle über sein Fahrrad, stürzte und verletzte sich leicht am linken Fuß.
Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion unter der Telefonnummer: 02642/93820 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Remagen

Telefon: 02642/93820


Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

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