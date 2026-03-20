Er war auf dem Weg zu seiner Schule in Remagen. Der Fahrradfahrer wurde durch einen weißen PKW überholt und seitlich touchiert. Der Schüler verlor die Kontrolle über sein Fahrrad, stürzte und verletzte sich leicht am linken Fuß.
Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion unter der Telefonnummer: 02642/93820 zu melden.
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Polizeiinspektion Remagen
Telefon: 02642/93820
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11-jähriger Schüler auf dem Fahrrad durch unbekannten PKW zum Sturz gebracht
Er war auf dem Weg zu seiner Schule in Remagen. Der Fahrradfahrer wurde durch einen weißen PKW überholt und seitlich touchiert. Der Schüler verlor die Kontrolle über sein Fahrrad, stürzte und verletzte sich leicht am linken Fuß.