11.07.2026 - Verfolgungsfahrt zwischen Mendig und Thür



Der Audi A3 befuhr die Bahnstraße in Mendig, von Höhe des Rewe-Marktes bis zur Ampelkreuzung B256. Hier befuhr er sodann die B256 in Fahrtrichtung Thür. Hinter der Ortschaft Thür konnte die beabsichtigte Verkehrskontrolle nach einer kurzen Verfolgungsfahrt durchgeführt werden.

Während der Fahrt überholte der Audifahrer auf der oben genannten Strecke mehrere Fahrzeuge.

Zeugen, welche Angaben zum Fahrverhalten des Audi machen können, vor Allem aus dem Gegenverkehr oder Überholte, werden gebeten, sich bei der hiesigen Polizeiinspektion zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Mayen



Telefon: 02651-801-0





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