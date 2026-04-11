-- Nachtragsmeldung zur Pressemeldung von 05:12 Uhr -- Garagenbrand in Heimersheim

Der Garagenanbau eines Wohnhauses stand dabei in Vollbrand.

Durch ein schnelles Eingreifen der Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf benachbarte Häuser verhindert werden. Die Bewohner der umliegenden Wohnhäuser konnten diese rechtzeitig verlassen. Alle Personen blieben unverletzt.

Im Einsatz befanden sich über 60 Kräfte der freiwilligen Feuerwehr, der Rettungsdienst und die Polizei Bad Neuenahr-Ahrweiler.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an.



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