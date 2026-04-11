Bad Neuenahr-Ahrweiler
-- Nachtragsmeldung zur Pressemeldung von 05:12 Uhr -- Garagenbrand in Heimersheim
Symbolbild
dpa

Am Samstagmorgen des 11.04.2026 gegen 04:40 Uhr kam es in Bad Neuenahr-Ahrweiler im Ortsteil Heimersheim zu einem Garagenbrand.

Der Garagenanbau eines Wohnhauses stand dabei in Vollbrand.
Durch ein schnelles Eingreifen der Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf benachbarte Häuser verhindert werden. Die Bewohner der umliegenden Wohnhäuser konnten diese rechtzeitig verlassen. Alle Personen blieben unverletzt.
Im Einsatz befanden sich über 60 Kräfte der freiwilligen Feuerwehr, der Rettungsdienst und die Polizei Bad Neuenahr-Ahrweiler.
Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Neuenahr-Ahrweiler
Telefon: 0261-10357350


Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

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