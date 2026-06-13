-Nachtragsmeldung- Brand von zwei Häusern in Leimbach

Am Samstag, den 13.06.2026, kam es gegen 15:20 Uhr in Leimbach zu einem Brand eines Carports.

Der Carport geriet in Vollbrand und griff auf das unmittelbar daneben befindliche Mehrfamilienhaus über. Weiterhin wurde durch den Brand das Nachbargebäude ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen.



Glücklicherweise kam es zu keinem Personenschaden.

Der Sachschaden dürfte sich ersten Ermittlungen zufolge im sechsstelligen Bereich befinden.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.



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