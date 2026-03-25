Bad Neuenahr-Ahrweiler
--Nachtrag zur Pressemeldung von 16:37 Uhr-- Wohnungsbrand in Ahrweiler mit schwerverletzter Person
Symbolbild
dpa

Am Mittwoch den 25.03.2026, gegen 15:20 Uhr, kam es in der Altstadt von Bad Neuenahr-Ahrweiler zu einem Wohnungsbrand.

Hierbei wurde ein 41-jähriger Bewohner schwer verletzt und musste zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus und anschließend in eine Spezialklinik verbracht werden. Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Es entstand ein hoher Gebäudeschaden und die Wohnung ist derzeit nicht mehr bewohnbar.
Im Einsatz befanden sich die Freiwillige Feuerwehr, der Rettungsdienst mit Notarzt, die Polizei Bad Neuenahr-Ahrweiler und das Ordnungsamt.
Die Ermittlungen zur Brandursache werden durch die Kriminalpolizei Mayen übernommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Neuenahr-Ahrweiler

Telefon: 0261-103-57350


Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

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