B-Klassen Birkenfeld stehen Kein Derby TuS Kirschweiler gegen TV Hettenrodt Sascha Nicolay 25.06.2026, 13:38 Uhr

i Der TuS Kirschweiler und der SV Niederwörresbach II sind aus der C-Klasse aufgestiegen und treffen in der B-Klasse wieder aufeinander. Hähn Joachim. Joachim Hähn

Jeweils 14 Mannschaften stark sind die beiden B-Klassen im Fußballkreis Birkenfeld. Die C-Klasse bietet drei Staffeln, und in einer von ihr spielen die letzten vier ersten Mannschaften, die es auf der untersten Ebene im Kreis BIR noch gibt.

Anders als die A-Klassen, die vom Verbandsspielausschuss eingeteilt worden sind, war die Festlegung der B- und C-Klassen auch diesmal Sache der Kreise. Im Fußballkreis Birkenfeld stehen die beiden B- und die drei C-Klasse-Staffeln bereits fest. Die Spielpläne sollen bei der gemeinsamen Vereinsvertreterbesprechung am Mittwoch, 8.







Artikel teilen

Artikel teilen

Ressort und Schlagwörter Sport