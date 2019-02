Wir kaufen eine neue Küche – Küchenstudio Bingel weist den Weg!

Sie ist das Herz des Hauses. Mit ihr verbinden wir Gefühle, Geschmack und Geruch, sie ist Familie, Glück, Geborgenheit und ein Ort, wo sich Tradition und Moderne treffen. Die Küche ist mehr als nur ein Platz für einen Herd und einen Topf. Mit Küchenstudio Bingel wird der Weg zur Traumküche geebnet.

Eine Küche kauft man nur wenige Male in seinem Leben. Die Wahl ist nicht einfach, denn die Küche gibt wie kaum ein anderer Raum vieles über den Besitzer einer Wohnung, eines Hauses preis. Welche Gefühle man auch immer mit der Küche verbindet, sie ist immer auch Arbeitsraum und soll deshalb praktisch sein. So erging es auch uns, die wir nach 15 Jahren eine neue Küche kaufen wollten. Nach vielen Jahren mit einer winzigen Küche stand der Anbau ganz im Zeichen des neuen Mittelpunktes unseres Hauses. Noch bevor wir uns Gedanken über Fronten und Geräte machen konnten stand die Frage im Raum, wohin wir uns mit unserer Planung wenden. Viele große Küchendiscounter bieten Küchen zu Discountpreisen an und wenn auch im ersten Moment die Versuchung groß war, entschieden wir uns für einen anderen Weg. Scheinbar gespartes Geld im weiteren Verlauf an Reparaturleistungen zu zahlen, war nicht unser Plan und ein Küchenstudio, das auch noch in zehn Jahren für uns als Ansprechpartner vor Ort ist, war uns wichtig. Fündig wurden wir beim Küchenstudio Bingel in Bad Ems.

Vielfach haben Käufer ja die Sorge, in einem „kleineren“ Betrieb sei man schon beim Eintreten zum Kauf verpflichtet, genau das haben wir bei Küchenstudio Bingel nicht erlebt. Wie umfangreich die Erfahrung des Teams des Studios ist, erfuhren wir gleich, nachdem wir unser Anliegen vorgebracht hatten. Bei Bingel wird ganzheitlich gedacht, also fragte man uns nicht nur nach der Küche, sondern auch nach den Vorbereitungen hierfür. Durch viele Jahre gemeinsames Arbeiten mit anderen Handwerkern ist rund um das Küchenstudio ein funktionierendes Netzwerk entstanden, das seine Arbeiten perfekt miteinander koordinieren kann. In unserem Fall nutzten wir die Empfehlung unseres Beraters hinsichtlich des Fliesenlegers, der die Vorbereitungen mit dem Küchenstudio abstimmte. Die Auswahl an Küchen und die Vielzahl an Geräten, die uns im Küchenstudio Bingel zur Verfügung standen, ist gewaltig, kein Wunder also, dass uns die Entscheidung nicht leicht fiel und nicht gleich am ersten Tag getroffen wurde. Gemeinsam mit unserem Berater „näherten“ wir uns im Laufe mehrerer Termine unserer Traumküche, die aus unserem Budget das Meiste macht. Auch wenn wir uns im Vorfeld über Geräte informiert hatten, konnten wir doch viele neue interessante Dinge über die von uns präferierten Geräte erfahren, sodass wir am Ende sicher sein konnten, die richtigen Kaufentscheidungen getroffen zu haben. Unser Wunsch nach qualitativ hochwertigen und langlebigen Geräten konnte das Küchenstudio leicht erfüllen, mit Marken wie Neff, Bora, Miele, Leicht und Berbel kauft man nicht nur Qualität, sondern auch gleich das gute Gefühl mit, für die gesamte Lebensdauer der Küche einen Partner zu haben.

Foto: Küchenstudio Bingel

Der Aufbau unserer neuen Küche ging reibungslos und termingerecht von Statten, ehrlich gesagt haben wir noch am selben Abend im halb fertigen Aufbau mit dem ersten Glas angestoßen. Als die Monteure unser Haus verließen, war nicht nur unsere neue Küche komplett einsatzfähig, sie war auch noch blitzsauber. Die Endreinigung nach der Montage ist einfach eine tolle Sache. Wir bleiben dem Küchenstudio treu, denn ab jetzt findet in jedem Jahr eine „Inspektion“ der Küche statt. Was uns zunächst merkwürdig erschien, ist eine grandiose Idee. Die Überprüfung aller mechanischen Teile der Küche ist eine gute Gelegenheit, um mögliche Schwachstellen zu finden. Wir haben unsere Entscheidung, bei Küchenstudio Bingel zu kaufen, noch keine Sekunde lang bereut!