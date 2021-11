Trauerkarte schreiben: 10 + 1 stilvolle Wege, Beileid zu wünschen

Der Umgang mit einem Todesfall ist oft eine große Herausforderung. Die Angehörigen kämpfen mit ihrer Trauer. Ihre Mitmenschen wissen häufig nicht mit Trauernden umzugehen. Wie schwer die Trauersituationen fallen, wird schon alleine beim Verfassen der Trauerkarte klar. Vielen fehlen die Worte. Deshalb sind Beispiele, an denen sich orientiert werden darf, sehr hilfreich

Die Redaktion einer deutschen Trauerkartendruckerei liefert 10 Vorlagen. Sie sind eine exzellente Inspirationsquelle für alle, die kondolieren möchten.

Trauerkarten für eine nahestehende Einzelperson

Freunde werden natürlich auch in Trauerkarten mit dem Vornamen angesprochen werden. Selbst die Anrede mit dem Spitznamen ist in Ordnung. Hier drei Vorlagen, wie nahestehenden Menschen kondoliert wird:

Liebe Martina, ich habe heute vom plötzlichen Tod Deines Mannes erfahren und bin fassungslos. Vor wenigen Wochen waren wir noch gemeinsam beim Abendessen. Thomas war ein so gebildeter Mensch und fantastischer Gesprächspartner. Er wird mir sehr fehlen. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie es Dir geht. Meine Gedanken sind bei Dir. Melde Dich jederzeit, wenn Du Hilfe brauchst oder reden möchtest. Ich bin für Dich da. Für die kommende Zeit sende ich Dir ganz viel Kraft. Lieber Peter, wir haben soeben gehört, dass Tamara gestorben ist. Ihr Tod kam nicht plötzlich, dennoch sind wir tief betroffen. Selbst in den schwersten Stunden hat sie nie ihr strahlendes Lächeln und ihre Zuversicht verloren. Wir werden immer ihre Stärke und positive Art bewundern. Für Deinen schweren Verlust möchten wir unsere tiefste Anteilnahme aussprechen. Falls Du gute Zuhörer oder Hilfe im Haushalt brauchst, dann gib uns jederzeit Bescheid. Es dauert, einen so schweren Verlust zu überwinden. Nimm Dir alle Zeit, die Du brauchst, um irgendwann wieder zuversichtlich in die Zukunft blicken zu können. Liebe Siggi, ich bin noch immer ganz geschockt von Deinem Anruf und der Nachricht. Gerhard hat sehr lange gegen den Krebs gekämpft. Zuletzt hatte er wieder ganz viel Lebensmut. Jetzt ging alles so plötzlich. Mein ganzes Herz und meine Gedanken sind bei Dir. Wenn Du Hilfe im Garten brauchst, dann schick mir eine kurze Nachricht. Ich übernehme gerne das Rasenmähen und Blumengießen, falls es Dir zu viel wird. Für die nächsten Wochen und Monate wünsche ich Dir ganz viel Mut, Zuversicht und Kraft.

Kondolieren bei einem Bekannten

Bereits die Anrede bei entfernteren Freunden und Bekannten fällt häufig schwer. Dabei wird sie genauso gehandhabt wie im realen Zusammentreffen. Wer sich mit Vornamen anspricht, macht das auch in der Trauerkarte. Ansonsten wird der Nachname verwendet. Das Duzen oder Siezen wird ebenfalls aus dem Alltag übernommen.

Lieber Herr Müller, aus der Zeitung habe ich vom Tod Ihres Lebensgefährten erfahren. Ich bin zutiefst bestürzt, dass Herr Kleber nicht mehr lebt. Bei der letzten Hauseigentümerversammlung hat er mich mit seinen Ansichten zum Klima- und Umweltschutz zum Umdenken angeregt. Er war eine große Inspiration. Ich sende Ihnen mein tiefes Mitgefühl für Ihren schweren Verlust. Viel Trost und Kraft für die kommende Zeit. Liebe Mareike, wir sind fassungslos, seitdem wir von dem schweren Unfall Ihres Mannes gehört haben. Er war so ein hervorragender Fahrer. Meine Tochter Simone hat sich direkt an die Zeiten erinnert, in denen sie mit Ihrem Mann das Einparken auf dem Parkplatz hat. Er war in der ganzen Nachbarschaft für seine Hilfsbereitschaft bekannt und geschätzt. Wir alle teilen den schmerzhaften Verlust mit Ihnen. Wenn Sie jemanden brauchen, der den Hund ausführt, rufen Sie uns einfach kurz an. Für die bevorstehende Zeit senden wir Ihnen Kraft und Mut.

Trauerkarten für eine Familie

Wurde ein geliebter Mensch aus der Mitte einer Familie gerissen, dann wird eine Karte für alle Angehörigen eines Haushalts verschickt.

Liebe Trauerfamilie, wir sind sprachlos über den Verlust von Mark. Euer Sohn und Bruder hatte immer ein offenes Ohr und guten Ratschlag. Nur seinetwegen hat sich unser Sohn seinen Traum vom Kunststudium erfüllt. Wir sind Mark auf ewig dankbar und trauern mit Euch. Wenn Ihr Hilfe in dieser schweren Zeit benötigt, meldet Euch. Wir sind für Euch da und wünschen Euch Stärke und Zuversicht. Sehr geehrte Familie Schmidt, wir haben aus der Zeitung vom Tod Ihrer Ehefrau und Mutter erfahren. Unsere Gemeinde wäre eine andere ohne das aufopfernde Engagement von Frau Schmidt. Sie hinterlässt eine große Lücke. Wir sprechen unsere aufrichtige Anteilnahme für Ihren schweren Verlust aus. Mögen Zuversicht, Trost und Kraft Ihre Begleiter in den nächsten Wochen und Monaten sein. Liebe Familie Meyer, ich bin schrecklich traurig, seitdem ich gelesen habe, dass Fritz von uns gegangen ist. Wir kannten uns seit der Schulzeit. Auch wenn wir keine enge Freundschaft pflegten, so schätze ich Fritz doch als einen sehr loyalen und stets freundlichen Menschen. Ich sende Ihrer ganzen Familie mein tiefstes Beileid. Lassen Sie mich gerne wissen, wenn ich Sie in irgendeiner Weise unterstützen kann. Möge Ihnen Ihr Gottvertrauen eine gute Stütze in dieser Zeit sein. Ich wünsche Ihnen viel Kraft.

Förmliche Trauerkarten für Geschäftspartner, Kunden und Vorgesetzte

Der Tod schweißt die Hinterbliebenen zusammen, dennoch muss in den Trauerkarten die Etikette gewahrt werden. Menschen, die im Alltag gesiezt werden, spricht man auch im Kondolenzschreiben förmlich an.

Sehr geehrter Herr Hofmann, die heutige Nachricht vom Ableben Ihrer Gattin stimmt mich fassungslos. Sie wird mir ewig als eine herausragende Gastgeberin in Erinnerung bleiben. In dieser schwierigen Zeit spreche ich Ihnen meine tiefste Anteilnahme aus. Trotz des schlimmen Verlustes wünsche ich Ihnen viel Kraft und Zuversicht. Verehrte Frau Weishaupt, der Tod Ihrer Tochter lässt mich sprachlos zurück. Mir fehlen die Worte, dennoch möchte ich meine tiefste Anteilnahme ausdrücken. Marlene war ein ganz besonderes Kind. Ein strahlender Sonnenschein, der unvergessen bleibt. Wenn es irgendetwas gibt, dass ich für Sie tun kann, dann zögern Sie nicht, mich darauf anzusprechen. Ich und meine Familien sind Ihnen gerne eine Stütze. Für die unfassbar schwere Zeit wünsche ich Ihnen alle Kraft der Welt.

Die beliebtesten Sprüche für Trauerpost

Ein zusätzlicher Weg, um Trauerkarten besonders stilvoll zu gestalten, sind Trauersprüche. Diese verleihen dem Schreiben zusätzliche Tiefe. Sie können auf der Vorder- oder Innenseite des Schriftstücks stehen. Wichtig ist, dass die Verse zum Anlass passen. Anschließen einige würdevolle Trauersprüche für die Kondolenzkarten:

“Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei: aber die Liebe ist die größte unter ihnen.” 1. Korinther 13,13

“Das einzig Wichtige im Leben sind die Spuren von Liebe, die wir hinterlassen, wenn wir weggehen.” Albert Schweitzer

“Auch wenn der Tod für unseren Verstand eine unbegreifliche Sache ist, so ist er doch oftmals eine Gnade.” Julia Starkey

“Nur wenige Menschen sind wirklich lebendig und die, die es sind, sterben nie. Es zählt nicht, dass sie nicht mehr da sind. Niemand, den man wirklich liebt, ist jemals tot.” Ernest Hemingway

Das Wichtigste am würdevollen Kondolieren ist der Bezug zum Trauernden und dem Verstorbenen. Ein Schreiben, das Erinnerungen und Gefühle transportiert, wird beim Empfänger immer gut ankommen. Die Karten sollten möglichst positiv enden, am besten mit Wünschen oder einem erfreulichen Ausblick in die Zukunft. Keinesfalls dürfen Floskeln verwendet werden. Falls der Eindruck entsteht, dass die Angehörigen professionelle Hilfe bei der Trauerverarbeitung benötigen, dann gibt es hervorragende Anlaufstellen. Diese können jederzeit kontaktiert werden.